Grafite afirma: Ednaldo tem provas de negociação com Ancelotti

Polêmica à vista! O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em diversas entrevistas deixou claro que Ancelotti era sua opção favorita para assumir o comando da Seleção. No entanto, o comandante italiano quando questionado normalmente despistava que tinha negociações com o mandatário. Recentemente, ele admitiu o interesse por parte da Seleção Brasileira. Com a instalação do imbróglio judicial, o treinador estendeu seu vínculo com o Real Madrid. Grafite, ex-jogador e atualmente comentarista do SporTV, revelou que teve uma conversa com Ednaldo Rodrigues durante o velório de Zagallo neste domingo. E que mandatário revelou que possui provas que estava apalavrado com Ancelotti.

“Ele disse que no momento certo mostrará tudo o que tem da conversa com Ancelotti. Ainda afirmou que iria mostrar, pois tinha o documento. As partes já haviam combinado, mas não se concretizou”, ressaltou Grafite.

Sem Ancelotti, CBF tem novo alvo

Após perder Ancelotti, o grande favorito de Ednaldo ao cargo de treinador da Seleção é Dorival Júnior. Assim, o técnico deve ter uma conversa com a CBF, na próxima segunda-feira (08), com o objetivo de decidir seu futuro. Esta possibilidade surgiu entre a última sexta e sábado, na véspera da apresentação do São Paulo para iniciar a pré-temporada.

No dia marcado em que o elenco e a comissão deveriam iniciar os trabalhos de preparação para a temporada, o perfil do Tricolor Paulista tentou minimizar os rumores de saída. Prova disso é que em um dos seus perfis na rede social, postou uma foto do comandante sorridente.

Ednaldo Rodrigues, foi retirado da presidência da CBF após uma decisão judicial. Contudo, voltou ao cargo após liminar do STF através de Gilmar Mendes. Em meio a este imbróglio, Carlo Ancelotti, a principal escolha de Ednaldo para ser o treinador da Seleção, renovou seu contrato com o Real Madrid. Importante ressaltar que a CBF comunicou a demissão do técnico Fernando Diniz, na última sexta.

