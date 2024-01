Lucas Halter é novo reforço do Botafogo

Lucas Halter chega ao Botafogo para reforçar a zaga em 2024 - (crédito: Divulgação/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Lucas Halter é a nova contratação do Botafogo para a temporada de 2024. Ele atuou no Goiás, por empréstimo do Athletico-PR, no Campeonato Brasileiro de 2023. E já era conhecido do treinador do Glorioso, Tiago Nunes, desde o começo da carreira. Afinal, Halter se formou nas categorias de base do Furacão, numa época em que Nunes trabalhava no clube paranaense. Aliás, foi o próprio técnico que promoveu o atleta à equipe profissional. Além disso, o defensor também agradava à diretoria do Botafogo.

O contrato é válido até dezembro de 2027. O Botafogo comprou 80% dos direitos econômicos do jogador por US$ 2 milhões (R$ 9,75 milhões). Os outros 20% continuam com o Athletico-PR.

Nascido em 2/5/2000, em Salto, cidade de 120 mil habitantes a 105 km da capital paulista, Halter está com 23 anos e tem 1,88 metro de altura. O Botafogo passa a ser o terceiro time em sua curta carreira, pois, até agora, ele não havia passado por nenhum outro clube além de Athletico e Goiás.

No clube goiano, Halter atuou em 54 jogos e fez 6 gols. Um deles foi justamente no empate com o Botafogo, no dia 2/10/2023, quando marcou aos 27 do primeiro tempo, abrindo o placar para o Goiás em pleno estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Mas Tiquinho Soares igualou para o time carioca aos 52?. Na ocasião, o Fogão chegava ao quarto jogo sem vencer, agravando a preocupação com o desempenho do time.

Outros reforços no Botafogo

Halter também chegou a ser convocado para integrar a Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos, mas acabou ficando fora do grupo por causa de lesão. No Botafogo, ele chega para ocupar a vaga de Adryelson, que foi para o Lyon, na França. Além de Lucas Halter, o Alvinegro também contratou o argentino Alexander Barboza, que jogava no Libertad e deve chegar ao Rio nesta segunda-feira (8/1).

O Botafogo também já oficializou a chegada de outros reforços: o goleiro John, que pertencia ao Santos, mas estava no futebol espanhol; e o atacante Jeffinho, que volta ao clube carioca, desta vez por empréstimo.

