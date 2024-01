Liverpool vai até Londres e elimina Arsenal da Copa da Inglaterra

Luis Díaz (à esquerda), atacante do Liverpool, disputa a bola com Reiss Nelson - (crédito: Foto: Ben Stansall / AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Liverpool conseguiu resultado excepcional neste domingo (7/1), na Copa da Inglaterra. Em jogo pela terceira fase da competição, os Reds, com vários reservas e sem Salah, foram até Londres e, em pleno Emirates Stadium venceram o Arsenal por 2 a 0. Os gols foram de Kiwior (contra) e Luis Díaz. Assim, o Liverpool avança à quarta rodada da competição e elimina um de seus maiores rivais.

Salah não foi a campo pois está com a seleção do Egito para a disputa da Copa Africana de Nações. Como curiosidade, o Arsenal jogou todo de branco o clássico deste domingo. Foi uma ação para uma campanha na Inglaterra contra a violência entre jovens (“sem sangue”).

O Liverpool sentiu muito a ausência de Salah. No primeiro tempo, foi oferecer perigo apenas na reta final, isso depois de passar muito sufoco. Sempre em cima, o Arsenal teve oportunidades com Havertz (três vezes), bola na trave de Odegaard e Rice obrigando Alisson a se virar para manter o zero no placar. Já o Liverpool foi ter uma chance real num chute e Alexander -Arnold no fim do primeiro tempo.

Liverpool vence com gol contra

Veio a etapa final e o Arsenal começou alugando a intermediária de defesa dos rivais. Sempre buscou a finalização. Prova disso é que aos 30 minutos da etapa final ostentava 55% de posse e 17 a 7 em finalizações. E enquanto o Liverpool mandou duas no alvo, os donos da casa chutaram seis de extremo perigo. Mas a bola teimava em não entrar.

Depois dos 30 minutos, o Liverpool passou a ser mais efetivo na frente. E um chute de Luis Díaz obrigou o goleiro Ramsdale a fazer grande defesa. Na cobrança, Jota cabeceou na trave. O Arsenal sentiu a pressão. Assim, aos 35, veio o gol do Liverpool. Em escanteio cobrado pela esquerda por Alexander-Arnold, o lateral-esquerdo Kiwior foi cortar e fez contra. Os Reds estavam na frente. E sustentaram o resultado até o fim.

Assim, o maior campeão da FA Cup, com 14 canecos, está fora da edição 2023/24 da competição mais antiga do futebol (desde 1872). O Liverpool, dono de oito conquistas, aguarda o sorteio desta segunda-feira para saber qual o seu próximo rival.

