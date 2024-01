Lucas Braga se despede do Santos e lamenta: ‘Ano mais triste da minha vida’

Lucas Braga vai passar temporada no futebol japonês - (crédito: Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O curinga do Santos, Lucas Braga, defenderá o Shimizu S-Pulse, do Japão, por uma temporada, por empréstimo. O atacante usou suas redes sociais para se despedir do clube que o projetou nacionalmente.

Inicialmente, Lucas Braga lamentou a saída do clube do coração. Mas ressaltou que teve o provilégio de jogar com a camisa do Peixe.

“Tive o sonho de várias gerações da sua família é o maior dos privilégios que alguém pode ter. Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de marcar 18 gols pelo seu time de coração, o time do Rei. Quando falo em viver um sonho, posso dizer que nada na minha vida nunca caiu do céu. Entre o Lucas criança que frequentava a arquibancada e o Lucas que agora está entre os 100 jogadores que mais vestiram essa camisa gloriosa na história, existiram muitos dias e noites de dificuldades, suor e uma busca constante por evoluir”, iniciou o jogador.

Lucas Braga e o mau ano

Todavia, ele não deixou de citar a temporada 2023 que o Santos foi rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez na sua história. O atleta, aliás, ressaltou a tristeza que sentiu com o ano do Peixe.

“2023 foi com certeza o ano mais triste da minha vida. Eu poderia citar aqui inúmeros fatores, como ter atuado lesionado por quase 1 ano, mas a verdade é uma só: eu jamais me perdoaria se não tivesse dado o meu melhor a cada dia para tentar ajudar o Santos, e jamais fugiria da minha parcela de responsabilidade pelo trágico desfecho da temporada, por ser santista levarei essa cicatriz pelo resto da vida, não há perdão naquilo que é imperdoável, mas é preciso ter dignidade e reconhecer os seus maiores fracassos”, acrescentou.

O técnico Fábio Carille gostaria da permanência do jogador para a temporada 2024. Todavia, a diretoria do Peixe entendeu que havia desgaste entre o atleta e a torcida.

Lucas Braga chegou ao Santos em 2019, após ser contratado junto ao Luverdense. Na temporada de 2023, ele fez um gol e uma assistência em 41 partidas disputadas. Vale ressaltar, todavia, que o atleta vinha atuando improvisado na ala direita.

