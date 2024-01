Presidente do Corinthians celebra patrocínio histórico: ‘Mostra a nossa credibilidade’

Ao lado de Fagner, Lucas Veríssimo e Yuri Alberto, Augusto Melo posa para foto com o uniforme do Corinthians e o novo patrocinador máster estampado no uniforme - (crédito: Divulgação/Corinthians) Jogada10 Jogada10

Emblemático! A nova diretoria do Corinthians liderada pelo presidente, Augusto Melo, assumiu fazendo história e cumprindo promessa. Isso porque, o cartola conseguiu fechar um impactante patrocínio máster com a ‘VaideBet. O acordo entre o Timão e a empresa de apostas esportivas gira em torno de R$ 360 milhões por três anos.

No entanto, em sua coletiva, Augusto revelou que na verdade terá uma adição de R$ 10 milhões no montante. Essa quantia a mais representa as luvas pela concretização do negócio e entrará mensalmente nos cofres do clube.

O novo presidente comemorou o acordo histórico. Afinal, pelos valores este é o maior patrocínio máster da história do futebol brasileiro.

“Isso mostra a credibilidade dessa nova diretoria, de um trabalho há seis anos incansável, trabalhando em prol dessa marca, do clube que eu amo. É um namoro que já vem há algum tempo, através da nossa campanha árdua. Já era feito um trabalho estrutural, conversando com grandes empresas, com multinacionais, clubes, e chegamos a este resultado”, celebrou Augusto.

Timão supera Fla e Verdão

O Flamengo e o Palmeiras eram os destaques neste quesito. Isso porque o Rubro-Negro fechou uma parceria com a PixBet por R$ 85 milhões. Já o patrocínio da Crefisa rende ao Alviverde R$ 81 milhões, sem contar os bônus em caso da conquista de títulos. Por ano, o Timão receberá R$ 120 milhões.

O mandatário ainda tornou público que a ‘VaideBet’ já depositou R$ 20 milhões do valor total do patrocínio. Por sinal, que a empresa de apostas esportivas assumiu a responsabilidade em assumir o pagamento da multa pela rescisão com a antiga parceira do Corinthians, a sua concorrente, a Pix Bet. De acordo com as informações, a multa rescisória variava entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões.

Relato do novo parceiro do Corinthians

André Murilo, representante da ‘VaideBet’ na entrevista coletiva também celebrou esse novo acordo representativo.

“É um dia muito importante pra nós. A parceria vem a ser o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro. Para nós que acreditamos no esporte, é motivo de orgulho. Esse é apenas o início da relação com o Corinthians, e esperamos ajudá-los a conquistar ainda mais títulos, sair ainda mais vitoriosos”, indicou o dirigente da empresa.

A quantia oriunda deste patrocinador máster vai ajudar ao Corinthians a aliviar algumas dívidas a curto prazo. Um exemplo disso são os mais de R$ 100 milhões em débito por direitos de imagens atrasados com jogadores que ainda estão no elenco e já deixaram o clube.

