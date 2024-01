Juventus vence a Salernitana e segue em busca do líder

Juventus buscou a vitória de virada, na tarde deste domingo - (crédito: Foto: Carlo Hermann / AFP /AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Juventus segue na briga pela liderança do Italiano. Neste domingo (7/1), no Estádio Arechi, em Salerno, venceu de virada a Salernitana, por 2 a 1. Mas o jogo de um dos favoritos ao título contra o último colocado foi longe de ser fácil. Afinal, a Juve sair atrás e só foi virar nos acréscimos do segundo tempo, quando o rival estava com dez. Maggiore fez um gol para o time da casa. Mas foi expulso na etapa final quando o time ainda vencia e prejudicou o time, que levou a virada com gols de Iling-Junior. Vlahovic fez o gol da vitória juventina.

A Juve vai aos 46 pontos, em segundo lugar, contra 48 da líder Inter de Milão. Já a Salernitana não larga a lanterna. Apenas 12 pontos.

Curiosamente, as equipes se enfrentaram nessa semana que passou. Todavia, resultado não foi apertado. A Juventus venceu por 6 a 1, mas, nesse caso, em jogo na última quinta-feira em partida válida pela Copa da Itália.

A Juventus volta a campo contra o Frosinone, na próxima quinta-feira (11), às 17h (de Brasília), pela Copa da Itália. Já o Salernitana retorna aos gramados no sábado (13), às 11h, pelo Campeonato Italiano.

Juventus só vira no 2º tempo

A Juventus sempre esteve mais próxima do gol. Levou um susto aos três minutos num chute de Nwankwo. Mas após os cinco minutos passou a ficar em cima, Contudo, as boas defesas do goleiro Costil frustraram suas intenções de gol. E, aos 39, o baque foi maior. Uma boa jogada da Salernitana terminou com Maggiore finalizando de fora da área e fazendo 1 a 0.

No segundo tempo, aos oito minutos, Maggiore fez uma falta. Como tinha amarelo, foi expulso. Assim, com um a mais, a Juve passou a ser mais envolvente no ataque. E conseguiu o empate aos 20, quando Iling Jr concluiu jogada de Weah pela direita Vlahovic furou. O gol fez a Juve aumentar ainda mais a pressão. Mas o gol da virada somente saiu nos acréscimos, aos 46. quando Danilo recuperou a bola foi ao fundo na direita e cruzou na cabeça de Vlahovic.

