Neste domingo tem Palmeiras na Copinha. O atual bicampeão da competição enfrenta, às 20h (de Brasília), o União ABC, do Mato Grosso. Depois de deitar e rolar na estreia, o Verdão espera mais uma tranquila vitória na Arena Barueri para se garantir na próxima fase. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão bem antes, às 19h15, com um pré-jogo de primeira comandado por Christian Rafael, que também está na narração assim que a bola rolar.