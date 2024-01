Corpo de Zagallo é enterrado no Rio de Janeiro

Zagallo foi velado na tarde deste domingo, no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Rafael Bortoloti/Jogada10) Jogada10 Jogada10

O corpo de Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos principais nomes da história do futebol brasileiro, foi enterrado neste domingo (7), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

O ex-jogador e treinador da Seleção Brasileira morreu na noite da última sexta-feira (5), aos 92 anos, por falência múltipla de órgãos. Ele, aliás, passou por longa internação em um hospital do Rio de Janeiro.

O Velório aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aliás, foi aberto ao público com abertura às 9h30.

Depois disso, o corpo foi transportado em um carro do Corpo de Bomebeiros e, ao chegar, muitos com aplausos.

Velório de Zagallo

O corpo do Velho Lobo foi velado ao lado de cinco taças da Copa do Mundo. Aliás, vale ressaltar, Zagallo teve participação em quatro delas.

Vários importantes nomes do futebol brasileiro foram até o cemitério e prestaram a última homenagem a Zagallo, entre eles: Cafu, Grafite, Zinho, Bebeto, Jorginho, Mauro Silva, entre outros.

Cafu resumiu a relação com o Velho Lobo. “O Zagallo cobrava quando tinha que cobrar, era paizão quando tinha que ser paizão, era amigo quando tinha que ser amigo e era treinador quando tinha que ser treinador”.

O ex-goleiro também relembrou o amor de Zagallo pela camisa amarelinha. “Ninguém amou mais essa camisa do que ele. A gente tem que pensar isso pra sempre e, quem sabe, esteja na hora de repensar e voltar a esse estilo. Essa camisa tem um peso, e ele deu como ninguém”.

Durante o velório, aliás, o assessor de comunicação da Seleção, Rodrigo Paiva, passou mal e desmaiou. De acordo com a CBF ele passa bem.

