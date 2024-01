PSG mete 9 a 0 em time da sexta divisão na Copa da França

Rotina no jogo. Por nove vezes os jogadores do PSG celebraram gols em cima do Revel - (crédito: Foto: Divulgação / PSG) Jogada10 Jogada10

O PSG foi até a cidade de Castrers, enfrentar o Revel, time semi-amador da sexta divisão, pela Copa da França. Como era de se esperar, o esquadrão parisiense, um dos mais fortes do mundo, arrasou o rival no Estádio Pierre-Fabre, que nem de futebol é (palco de Rúgbi): 9 a 0. Mbappé (três), Kolo Muani (dois), Asensio, N’Guessan (contra), Gonçalo Ramos e Ndour marcaram. Assim, o PSG espera o seu rival na próxima da fase da competição. O jogo teve o zagueiro Beraldo (ex-São Paulo) como titular pela primeira vez com a camisa do Paris.

O Revel veio da fase classificatória, avançando nos pênaltis contra o Blagnac e ciente que este jogo seria o fim da linha. Ainda mais com o fato do PSG entrar em campo muito forte. Para se ter ideia, um quadrado ofensivo com Kolo Muani, Asensio, Mbappé e Gonçalo Ramos, todos de seleção em seus países.

No primeiro tempo, PSG 4 a 0

O primeiro tempo foi o que se esperava. O PSG imperando em campo, perdendo chance se fazendo gols diante de um rival limitado e que teve o mérito de ter assustado o gol de Navas em duas oportunidades. Mas o placar do primeiro tempo, 4 a 0, mostrou bem a diferença. Mbappé abriu o placar aos 16 minutos. Depois, o astro perdeu dois gols. O Revel se animou e quase empatou num chute de Boyer. Quase um frango de Navas. Mas o lance acordou o PSG, que ampliou aos 38. Após cruzamento, Gonçalo Ramos tentou finalizar, mas N’Guessan tentou cortar e fez contra.

Foi a senha para o PSG construir a goleada ainda no primeiro tempo. Dessa forma, aos 43, Asensio apareceu livre para fazer 3 a 0. E aos 45, o mesmo Asensio deu um passe de calcanhar, meio de letra, meio de calcanhar, para fazer o quarto gol do PSG e seu segundo no jogo.

E tome gol: 9 a 0

O terceiro do craque e o quinto dos parienses saiu aos dois minutos. Mbappé viu o goleiro Garcia mal colocado e mandou ver: 5 a 0. Daí para a frente, em ritmo de reino o PSG foi jogando sem muita pressão. E ainda conseguiu ampliar com Gonçalo Ramos, de pênalti, Kol0 Muani e Ndour. Este oitavo gol teve uma curiosidade. Ethan Mbappé, que voltou na etapa final. fez tabelinha com seu irmão famoso, Kilyan Mbappé, que serviu para Ndour mandar para a rede. Mas, calma! Ainda teve tempo para Kolo Muani, aos 45, fechar o jogo em 9 a 0.

