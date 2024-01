Raphinha brilha, Barcelona vence time da quarta divisão e avança na Copa do Rei

Barcelona busca 32º título da Copa do Rei - (crédito: Foto: Divulgação/Barcelona) Jogada10 Jogada10

Visca, Barça. Maior campeão da Copa do Rei, o Barcelona deu mais um passo em busca do título na temporada 2023/24. Neste domingo, o clube catalão enfrentou o Barbastro, da quarta divisão, e venceu por 3 a 2 no Estádio Municipal de Deportes. Fermín López, Raphinha e Robert Lewandowski marcaram para os visitantes, enquanto Adria de Mesa e Marc Prat descontaram.

O Barcelona agora espera o sorteio da Federação Espanhola para conhecer seu adversário. O evento acontecerá nesta segunda-feira, em Madri.

Como era de se esperar, o Barcelona dominou a partida desde o início e tomou conta das ações no primeiro tempo. Os catalães, porém, só conseguiram marcar uma vez na etapa inicial e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Em jogada de Raphinha pela direita, o brasileiro cruzou rasteiro, e Fermín López apareceu na segunda trave para balançar as redes aos 18 minutos.

Na etapa final, os blaugranas seguiram pressionando e fizeram o segundo com seis minutos. O jovem Hector Fort fez boa jogada pela esquerda e levantou na medida na segunda trave. O brasileiro Raphinha chegou em boas condições e ampliou o marcador. O Barbastro, porém, chegou a diminuir, aos 15. Após escanteio pela direita, Jaime escorou para o meio, e Adria de Mesa finalizou para o gol. Nos minutos finais, contudo, deu tempo de dois gols de pênalti saírem. Lewandowski marcou para os culés, enquanto Marc Prat fez para os mandantes.

O Barcelona volta a campo na próxima quinta-feira, pela semifinal da Supercopa da Espanha, diante Osasuna. O torneio, contudo, será em Riade, na Arábia Saudita. O Barbastro, pela quarta divisão espanhola, encara o Gernika na quarta-feira, em casa.

