Com goleada, Santos garante vaga à próxima fase da Copinha

O Santos está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo. Na tarde deste domingo (7/1) no Estádio Distrital de Diadema, o Peixe goleou o Nova Venécia por 7 a 0, pela segunda rodada do Grupo 26. Como na preliminar o Água Santa fez 3 a 0 no Remo, os dois times vencedores foram aos seis pontos e garantiram as duas vagas do grupo. Remo e Nova Venécia, ambos com zero, estão eliminados. Os gols foram de Hyan (dois), Miguelito (dois), Enzo, Diego Borges e Souza.

A última rodada do Grupo 26 será na quarta-feira (10/1). Na preliminar, Remo e Nova Venecia jogam, às 19h30. Mas apenas para cumprir tabela. Já às 21h45, Santos e Água Santa disputam para saber quem terminará em primeiro. Um empate garante a ponta para o Peixe.

Pedreira no primeiro tempo

O Santos fez um ótimo jogo desde o início, mas demorou para conseguir vazar a defesa do Nova Venécia. Isso aconteceu apenas aos 31 minutos, quando Felipe Laurindo fez boa jogada e cruzou para a cabeçada de Enzon Monteiro. Este gol fez o Santos ir para o intervalo menos tenso com o resultado. Assim, voltou bem mais tranquilo na etapa final. Dessa forma, antes dos 20 minutos já havia construído a goleada.

Santos goleia na etapa final

Aos seis, depois de bela jogada de Laurindo, a bola foi até Bomtempo que mandou no travessão, na sobra, Miguelito mandou de cabeça para a rede. No minuto seguinte, o Nova Venécia ficou com um a menos. Cassio parou um ataque santista que certamente terminaria em gol e levou vermelho. O rival ficou com dez e virou pesa fácil. Aos 12, Miguelito deu assistência para Hyan ampliar. Aos 15, o goleiro Ryan falhou num cruzamento e Hyan apenas bateu para o gol vazio para fazer 4 a 0 Teve mais na reta final: após troca de passes, Miguelito recebeu livre na área e fez o quinto gol aos 27. Já o sexto tento veio com Diego Borges cabeceando um escanteio da esquerda, aos 39. Enfim, uma vitória bem mais tranquila em relação ao triunfo da estreia.

