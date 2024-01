Cerrado estreia em 2024 focado em continuar na zona de playoffs

O Cerrado está preparado para estrear em 2024 e na torcida para que o Ano Novo simbolize vida nova na atual edição do NBB. O primeiro adversário do calendário é o Pato Basquete, nesta segunda-feira (8/1), às 19h, no Ginásio da ASCEB. Atualmente em 16º na tabela, última posição que garante vaga no mata-mata, o time candango quer se afastar da zona de perigo para ficar mais tranquilo na largada do segundo turno.

Depois de terminar 2023 com apenas cinco vitórias em 18 partidas, o Cerrado chegou a flertar em amargar a lanterna e passou o Réveillon fora dos playoffs, mas outros resultados foram favoráveis para continuar no páreo pela pós-temporada. O NBB 23/24 já não havia começado bem, com sete derrotas nas primeiras oito vezes do time em quadra, mas depois de vencer o Brasília na rivalidade do Distrito Federal o lado verde brasiliense começou a ser mais consistente.

O triunfo contra o Pato nesta segunda poderia fazer o Cerrado subir até duas posições na classificação, além de abrir uma vitória de vantagem para o União Corinthians, atualmente em 17º. Por outro lado, os visitantes já estavam na capital há alguns dias e levaram a melhor sobre o Brasília no sábado (6/1), por 65 x 77, subindo para o 12º lugar. O time, inclusive, está em ascensão na temporada. Depois de passar sete jogos sem ganhar, o cenário mudou e foram três triunfos em série.

No caso do Cerrado, o encontro entre as equipes no primeiro turno, no Paraná, não é um que os candangos gostem de lembrar. Na ocasião, o Pato dominou o adversário e venceu por 83 x 65, com 23 pontos do ala venezuelano José Materan. O cestinha pelo lado verde foi Buiú, com 21 pontos.

Depois do compromisso contra os paranaenses, os comandados por Régis Marrelli terão mais uma parada dura pela frente, mas só em 19 de janeiro, contra o Minas. A bola sobe às 19h, na ASCEB, mas sem transmissão pela TV ou no YouTube.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima