Internacional anuncia a contratação do goleiro Ivan

O Internacional anunciou neste domingo a contratação do goleiro Ivan, que pertencia ao Corinthians. O arqueiro estava no Vasco, mas chega em definitivo ao Colorado. Ele brigará por posição com o uruguaio Sergio Rochet.

A negociação envolveu uma compensação financeira do Inter, além de 20% dos direitos econômicos de Carlos Miguel. O reserva de Cássio já pertenceu ao Colorado, que agora não detém mais nada de seu passe. O contrato de Ivan será até o fim de 2026.

Em 2023, Ivan atuou no Vasco, onde jogou apenas três partidas em toda a temporada. Com a boa temporada de Léo Jardim, ele acabou não tendo espaço. No Inter, apesar de Rochet ser o titular, o novo goleiro entende que terá oportunidades, especialmente quando o uruguaio estiver na seleção. Neste ano, por exemplo, o Brasileirão não será paralisado durante a Copa América.

Revelado pela Ponte Preta, sempre apareceu como promessa nas categorias de base do clube de Campinas. Ele chegou a defender a Seleção Brasileira antes de se profissionalizar, mas nunca rendeu como o esperado. Além do Corinthians e Vasco, ele passou ainda pelo Zenit (RUS).

Antes de acertar com o Inter, Ivan esteve perto de assinar com o América-MG, mas decidiu aceitar a equipe de Porto Alegre. Ele é o terceiro reforço do Colorado para 2024. Antes do goleiro, o clube anunciou Robert Renan e Lucas Alario.

