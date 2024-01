Corinthians retoma conversas pelo volante Erick, do Athletico-PR

Corinthians segue em busca da contratação do volante Erick - (crédito: Foto: José Tramontin/Athletico-PR) Jogada10 Jogada10

O Corinthians voltou à carga pelo volante Erick, do Athletico-PR. Depois de não chegar a um acordo com o Furacão no fim do ano passado e dar a negociação como encerrada, o Timão abriu conversas novamente pelo atleta. Dessa forma, a equipe paulista está disposta a aumentar as cifras.

Nas primeiras conversas, o Timão oferecia no máximo 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões), mas não chegou a um acordo. Desta vez, porém, o Corinthians avalia chegar a 6 milhões de euros (R$ 32,1 milhões) para fechar com o meio-campista. A jornalista Monique Vilela deu a informação primeiramente.

Em dezembro, Erick recusou uma proposta vantajosa do Corinthians para permanecer em Curitiba. No Timão, ele receberia um salário quatro vezes maior do que no Athletico, mas uma conversa com o presidente Mario Petraglia fez o atleta decidir permanecer na Ligga Arena.

Para a posição, o técnico Mano Menezes conta com Fausto Vera, Maycon, Paulinho e Roni, além de Raniele, recém-contratado. Neste domingo, o presidente Augusto Melo afirmou que tem algumas negociações encaminhadas e que pretende anunciar novos reforços para o Corinthians nos próximos dias.

