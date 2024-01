Wigan x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Hojlund deverá ser titular no Manchester United - (crédito: Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa da Inglaterra. Afinal, nesta segunda-feira, o Manchester United visita o Wigan pela terceira rodada, o equivalente à fase de 32 avos de final do torneio eliminatório. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no DW Stadium, às 17h15 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 17h15 (de Brasília). Como chega o Wigan Atualmente na terceira divisão, o Wigan quer fazer história novamente como em 2013. Na ocasião, o clube venceu o Manchester City, que já era endinheirado, com vitória por 1 a 0 na decisão. Naquele ano, contudo, a equipe acabou rebaixada para a Championship, a segunda divisão. Como chega o Manchester United Segundo maior campeão da FA Cup, o United quer encostar no Arsenal. Com 12 títulos, os Red Devils chegaram na decisão ano passado, mas perderam para o rival City. Desta vez, contudo, os comandados de Erik ten Hag querem fazer melhor para conseguirem o troféu. WIGAN X MANCHESTER UNITED Copa da Inglaterra 2023/24 – Terceira rodada

Data e horário: 08/01/2024, às 17h15 (de Brasília)

Local: DW Stadium, em Wigan (ING)

WIGAN: Tickle; Clare, Hughes, Morrison e Sessegnon; Shaw, Adeeko, McManaman (Jones), Lang e Godo; Magennis. Técnico: Shaun Maloney

MANCHESTER UNITED: Bayindir; Wan-Bissaka, Varane, Evans e Dalot; McTominay, Mainoo, Garnacho, Bruno Fernandes (Mejbri) e Rashford (Diallo); Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

Árbitro: Anthony Taylor

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Adam Nunn e Harry Lennard