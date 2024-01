Francana x Botafogo: escalações, onde assistir, arbitragem

Botafogo vem de duas vitórias na Copinha e tenta manter o 100% para terminar em 1º no Grupo 5 - (crédito: Foto: Henrique Lima/ BFR) Jogada10 Jogada10

O Botafogo busca, nesta segunda-feira (8/1) a sua classificação para a segunda fase da Copa São Paulo. Lider do Grupo 5 com seis pontos, precisa apenas de um empate contra a Francana, às 1830 (de Brasília), no Lanchão, em Franca, para depender apenas de si e ficar em primeiro ao fim desta fase.

No momento, Tiradentes-PI e Francana têm três pontos e o Rio Claro, zero. Assim, para não se classificar o Botafogo (com campanha 100%) ter de perder o jogo por dois gols e o Tiradentes vencer o Rio Claro no jogo preliminar. Apenas assim o Glorioso estaria eliminado.

Onde assistir

A Cazé TV transmitir a partir das 18h30.

Como está o Botafogo

O técnico Eduardo Oliveira realizou neste domingo um leve treino no CT de Cristais Paulistas, na Região de Franca. Sem desfalques. Contudo, ele apenas tem uma dúvida: se escala ou não Andrezinho entre os titulares. Caso opte por ele, tabalhará com João Guilherme e Kayke na frente.

Como está a Francana

Apesar da surra que levou do Tiradentes na rodada passada, dificilmente o treinador Luis Viola irá mudar o seu esquema com três zagueiros e três homens na frente. Afinal, o time está entrosado neste 3-4-3. Há uma dúvida no meio de campo, pois Pedro Gonzaga e Ítallo lutam pela mesma posição.

FRANCANA X BOTAFOGO

3ª rodada do Grupo 5 da Copa São Paulo

Data e horário: 9/1/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Lanchão, Franca (SP)

FRANCANA: Michel; Alex Soares, Paulo e Felipe Eduardo; Hugo, Gustavo Lacerda, Pedro Gonzaga (Itallo) e Yago; Lucas Soares, Alejandro (Diego) e Luan. Técnico: Luís Gustavo Viola.

BOTAFOGO: Heitor; Devid, Kawan, Vinicius Serafim e Gregory; Khauê, Rhuan, Justino e Andrezinho; João Guilherme e Kayke. Técnico: Eduardo Oliveira.

Árbitro: Matheus Alves Pereira

Auxiliares: Juliano Cesar dos Santos Moreno e Davi Costa Souza

