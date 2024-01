Potyguar x Vasco, pela Copinha: onde assistir, escalações

Vasco teve dia pouco inspirado, até saiu na frente mas empatou por 1 a 1 em sua estreia na Copinha - (crédito: Divulgação / Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco não conseguiu um resultado positivo em seu primeiro compromisso pela Copinha. Agora, os garotos do Cruz-Maltino terão pela frente o Potyguar, do Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira (08), às 15h15 (de Brasília). O duelo vai ocorrer no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Na estreia, o Gigante da Colina saiu na frente do placar logo no começo da partida, mas empatou com o Macapá por 1 a 1. Com apenas um ponto, o Vasco se encontra na terceira colocação do grupo. Por outro lado, na outra partida, o Flamengo de Guarulhos venceu o Potyguar por 4 a 0. Assim, os anfitriões da sede estão na primeira colocação, com três pontos, além de um saldo favorável. As quatro equipes são membros do Grupo 29.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do SporTV, na TV fechada às 15h15 (de Brasília).

Como chega o Vasco

O Vasco não teve uma boa apresentação em sua primeira partida na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Faltou criatividade à equipe e contou com falha do goleiro para marcar logo no primeiro minuto de jogo. Contudo, na reta final da segunda etapa levou o gol de empate.

Willian Batista entende que um triunfo neste confronto é decisivo, pois o seu último compromisso na fase de grupos é diante do Flamengo de Guarulhos. Caso os dois vençam as suas partidas dessa rodada da fase de grupos, precisariam apenas de um empate para avançar de etapa no torneio.

A equipe carioca não conta com alguns destaques como Ray e GB, que estão se recuperando de lesão. Uma contusão também tirou o zagueiro Lyncoln, da estreia, pois a comissão optou por preservá-lo. O atacante Rayan também não está no grupo, pois realiza a pré-temporada com o elenco principal.

Por outro lado, outro destaque da base, o meio-campista JP até esteve em campo no primeiro jogo da Copinha. No entanto, ele foi chamado para integrar as atividades com o time profissional.

Tal movimentação se deve a um pedido de Ramón Díaz que deseja observa o jovem e faz parte de um processo cauteloso de transição. Assim, a responsabilidade de buscar um resultado positivo fica com o meio-campista Guilherme Estrella, o lateral-direito Paulinho e o atacante Lukas Zuccarello.

POTYGUAR x VASCO

2ª rodada do Grupo 29 da Copinha

Data e horário: 08/01/2024, às 15h15 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, na Grande São Paulo (SP)

POTYGUAR: Izak; Erik Gomes, Juan Moura, Mudinho e Paulo César; Nerival, Alyson, Vitinho Soares e Murilo; Arthur Bahia e Fabio. Técnico: Matheus Torres

VASCO: João Pedro Lecce; Paulinho, Lyncoln, Roger e Leandrinho; Lucas Eduardo, Vitor Manoel e Guilherme Estrella; Lukas Zuccarello, Léo Jacó e Cauã Paixão. Técnico: William Batista.

Árbitro: Rafael de Souza

Assistentes: Patricia Carla de Oliveira e João Petrucio Marimônio

