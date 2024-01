Fora dos planos do Botafogo, Erison vai para o Japão

Erison vai tentar a sorte no Extremo Oriente - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

Artilheiro do Botafogo em 2022, mas sem espaço no plantel desde a segunda metade daquele ano, Erison vai atravessar o planeta em sua nova missão. El Toro, fora dos planos do técnico Tiago Nunes, defenderá as cores do Kawasaki Frontale, da Primeira Divisão do Japão. O jogador de 24 anos, inclusive, embarcou para a Terra do Sol Nascente no último domingo (8).

Segundo o site “ge”, o Botafogo vendeu 60% dos direitos econômicos de Erison. Os valores que correspondem a esta porcentagem, contudo, não foram divulgados.

Erison chegou ao Alvinegro em 2022, após se destacar pelo Brasil de Pelotas na Série B de 2021. Em seguida, o Glorioso o emprestou duas vezes: ao Estoril (POR), no ano retrasado, e ao São Paulo, em 2023.

Pelo Botafogo, Erison registrou 15 gols em 34 jogos. El Toro, aliás, respondeu por 20% dos gols do Alvinegro naquela temporada.

