Gil se apresenta ao Santos nesta segunda-feira

Gil é aguardado no Santos para realizar exames médicos e iniciar os trabalhos - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Após completar 30 dias de férias, Gil está livre para se apresentar ao Santos. O zagueiro, dessa forma, se apresenta ao CT Rei Pelé nesta segunda-feira (8). O defensor vai realizar exames médicos e iniciar os primeiros trabalhos no clube. A informação é do “ge”.

Chegada de Gil ao Santos

O zagueiro ficou livre no mercado depois de não renovar contrato no Corinthians. O vínculo do defensor era válido até 31 de dezembro e não houve nenhum acordo para prolongação. Assim, os dirigentes santistas manifestaram interesse na contratação do jogador.

As férias do Corinthians se iniciaram no dia 7 de dezembro. Portanto, Gil avisou ao Santos que não poderia se apresentar com os demais companheiros no dia 6 de janeiro. O zagueiro vai ter quase duas semanas de preparação antes do primeiro compromisso da temporada.

LEIA MAIS: Lucas Braga se despede do Santos e lamenta: ‘Ano mais triste da minha vida’

Aliás, Gil é um dos principais reforços do Santos para 2024 e foi um pedido especial de Fábio Carille. O zagueiro teve um passagem longa pelo Corinthians e conquistou os títulos do Brasileirão, da Recopa e do Paulistão. O contrato do defensor no Peixe é válido por um ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.