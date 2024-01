Palmeiras se reapresenta para exames nesta segunda-feira

Palmeiras inicia pré-temporada visando o ano de 2024 - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (8), para iniciar a pré-temporada, visando o ano de 2024. No primeiro dia, está programado uma bateria de exames e testes do elenco. Além disso, será o primeiro contato dos reforços como resto do plantel e o técnico Abel Ferreira.

Até o momento, o Verdão anunciou as contratações do volante Moreno, do atacante Bruno Rodrigues e do lateral/ponta-esquerda Caio Paulista. Além disso, o Alviverde tenta reforçar seu meio-campo. A diretoria tentou as contratações de Cauly, do Bahia e Caio Alexandre, do Fortaleza. Contudo, sem sucesso, o Palmeiras não deve iniciar sua preparação para a temporada com uma novidade no setor.

Por outro lado, o clube também celebrou o fato de não ter negociado nenhum titular. Além disso, renovou contrato de jogadores importantes como Zé Rafael, Marcos Rocha, Gabriel Menino, Marcelo Lomba e Murilo. Por fim, o Verdão também negocia uma extensão de contrato com o goleiro Weverton.

Artur, de saída para o Zenit, da Rússia, também fez exames. Ele e Kevin, negociando com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, devem se despedir do Palmeiras nos próximos dias.

Assim, o Palmeiras 13 dias de preparação antes de sua estreia na temporada. O time de Abel Ferreira estreia no dia 21 de janeiro, contra o Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.

O elenco do Palmeiras para 2024:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Luan e Naves

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Garcia, Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Zé Rafael, Atuesta, Fabinho, Richard Ríos, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Jhon Jhon e Luís Guilherme

Atacantes: Bruno Rodrigues, Dudu, Endrick, Breno Lopes, Rony e Flaco López

