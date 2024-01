Atlético manda Hulk para o BBB? Entenda a zoeira da internet

Hulk e Plínio são parecidos e situação causa brincadeiras na internet - (crédito: Fotos: Reprodução Instagram) Jogada10 Jogada10

O Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira (8). E um participante em especial já chamou atenção. Aliás, a zoeira já está garantida no público de Minas Gerais. Isso por causa da aparência de um participante.

Plínio, de 30 anos, chamou atenção pela aparência com Hulk. O designer de joias é parecido com o jogador tanto no rosto quanto no porte físico. As brincadeiras, aliás, iniciaram na internet.

O baiano registra sua rotina de treinos nas redes sociais. Ele, aliás, mostrou que gosta de vários esportes, mas tudo como hobby.

“Sou inteligente e vou saber fazer a leitura do jogo[…] Vou dar a vida nas provas de resistência, curtir as festas e me entregar ao programa”, afirmou em sua apresentação.

Plínio, afinal, deseja conquistar o prêmio para ajudar à família. Ele será participante do puxadinho. Agora ele concorre para ir para os participantes oficiais. A votação acontece no site do Gshow.

