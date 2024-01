São Paulo sonda Pedro Caixinha, que vai permanecer no Bragantino

São Paulo fez sondagem por Pedro Caixinha - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.) Jogada10 Jogada10

O São Paulo realizou uma sondagem para contratar o técnico Pedro Caixinha, que está no RB Bragantino. O Tricolor vem procurando um substituto para Dorival Júnior, que vai assumir o comando técnico da Seleção Brasileira. Por sua vez, o português agradeceu o convite, mas reforçou que pretende cumprir seu contrato com o Massa Bruta. A informação foi dada primeiramente pelo “Uol” e confirmada pelo Jogada10.

Pedro Caixinha fez uma grande temporada em 2023, deixando o RB Bragantino na sexta colocação e colocando o Massa Bruta na Libertadores. Contudo, com contrato até o final de 2024, ele não deve deixar o time do interior de São Paulo tão cedo.

Antes do português, o São Paulo sondou o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Contudo, o Tricolor Paulista ouviu a mesma resposta do argentino, que gostaria de cumprir seu contrato com o Leão do Pici até o final.

São Paulo segue busca por novo treinador

Enquanto a busca por um novo técnico segue, Lucas Silvestre, filho e assistente técnico de Dorival, ficará no comando da equipe de forma interina. O auxiliar Milton Cruz, que faz parte da comissão técnico permanente do São Paulo, também deve ficar à frente da equipe enquanto outro nome não chega.

O primeiro compromisso do São Paulo na temporada 2024 será no dia 20 de janeiro, na estreia do Campeonato Paulista, diante do Santo André. No dia 3 de fevereiro, o clube paulista faz clássico com o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, com local ainda indefinido.

