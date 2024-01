Felipe Alves assina contrato com Fluminense nesta segunda

Felipe Alves é o terceiro reforço do Fluminense para 2024 - (crédito: Rubens CHIRI) Jogada10 Jogada10

Felipe Alves é o terceiro reforço do Fluminense para 2024 e vai assinar contrato nesta segunda-feira (8). O goleiro se destaca pela experiência debaixo das traves e pelo jogo com os pés. O arqueiro foi um pedido especial de Fernando Diniz, com quem trabalhou junto em vários clubes diferentes. A informação é do “ge”.

Felipe Alves pertencia ao Fortaleza, mas estava emprestado ao São Paulo em 2023. O goleiro não renovou seu contrato no Leão e acabou ficando livre no mercado. Assim, os dirigentes tricolores demonstraram interesse em sua contratação. O contrato do arqueiro no clube tricolor é válido até dezembro de 2024.

Felipe Alves e Fernando Diniz se conhecem desde outros carnavais. Afinal, ambos trabalharam juntos no Paulista de Jundiaí, Atlético de Sorocaba, Osasco Audax, Guaratinguetá, Paraná, Oeste e Athletico-PR. O Fluminense, dessa forma, é o oitavo clube em que os dois vão unir forças na carreira.

Aos 35 anos, Felipe Alves chega para ser sombra de Fábio e conquistar seu espaço no Fluminense. O goleiro disputou 21 jogos pelo São Paulo, mas sequer entrou em campo em 2023. A última atuação do arqueiro aconteceu no dia 13 de novembro de 2022.

