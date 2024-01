Convocados se apresentam e iniciam preparação para o Pré-Olímpico

Ramon Menezes e convocados iniciam preparação para o Pré-Olímpico - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

Os convocados que vão defender a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico desembarcaram nesta segunda-feira (08), no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para iniciar a preparação, visando à competição. Os jogadores vão se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para começar os treinos, antes de viajar para a Venezuela, onde será disputado o torneio.

O ônibus da CBF com os jogadores deixou o aeroporto por volta das 11h e partiu rumo à cidade de Teresópolis. Ao chegarem, os atletas passarão por avaliações médicas no início da tarde. Aliás, os jogadores devem realizar seu primeiro treino ainda nesta segunda-feira.

A competição começa no dia 21 de janeiro e vai até o dia 11 de fevereiro. Dessa forma, a Canarinho está no Grupo A, ao lado de Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Assim, classificam-se para as Olímpiadas de Paris as duas melhores equipes do torneio. Aliás, vale mencionar que o Brasil busca o tricampeonato olímpico consecutivo.

Após a fase de grupos, os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para o quadrangular final. Assim, o campeão e o vice garantirão as passagens para Paris.

Veja os convocados para a disputa do Pré-Olímpico:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: Matheus Dias (Internacional), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA) e Rikelme (Cuiabá);

Zagueiros: Ronald (Grêmio), Arthur Chaves (Académico de Viseu) e Michel (Palmeiras), Luan Patrick (Athletico-PR);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Maurício (Internacional), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), e Gabriel Pirani (DC United);

Atacantes: Marquinhos (Nantes), Geovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco) e Guilherme Biro (Corinthians).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.