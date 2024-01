Neymar surpreende e envia recado para candidata do BBB 24

Carolina já revelou ter ficado com grandes nomes do esporte - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Craque do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, Neymar mandou recado para uma das participantes do “puxadinho” do Big Brother Brasil (BBB) edição 2024.

Afinal, Carolina foi anunciada como uma das candidatas a uma vaga na edição do programa. Pouco depois de abrir a votação para ela entrar definitivamente, o atacante brasileiro comentou uma foto: “Boa sorte”, escreveu.

Aliás, Carolina já fez revelações picantes que chamaram atenção do público recentemente. Ela contou que já teve proximidade com grandes nomes do esporte, como Eder Militão (Real Madrid) e Gabigol (Flamengo).

Sobre Neymar, ela contou que o jogador até tentou algo a mais, todavia, não rolou nada.

“Com Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei”, revelou.

Além dos jogadores de futebol, Carolina também revelou ter ficado com outro astro do esporte mundial, o surfista Gabriel Medina.

