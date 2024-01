Atlético planeja aposentadoria de Hulk no clube

Hulk é um dos principais nomes do Atlético - (crédito: Pedro Souza) Jogada10 Jogada10

O atacante Hulk é um dos principais nomes do Atlético. O atleta é um dos mais vencedores do elenco e líder nato. Satisfeito com o rendimento do camisa 7, o Galo já prepara uma maneira do jogador pendurar as chuteiras em Belo Horizonte.

O jornalista Thiago Fernandes adiantou a informação. O Galo já faz planejamento para ter Hulk pelas próximas temporadas até que o jogador decida se aposentar no futebol.

Hulk ainda tem um ano de contrato. Neste vínculo, inclusive, há uma cláusula de renovação automática para o atleta seguir por, pelo menos, mais uma temporada.

No entanto, o Atlético quer sequência. Diante disso, está disposto a conversar com o jogador. Assim, caso seja desejo de Hulk, o atleta terá ainda contrato de, por exemplo, mais duas ou três temporadas.

O camisa 7 tem 37 anos. No entanto, apesar da idade, Hulk tem poucas lesões e é um atleta que se cuida fora das quatro linhas. Durante as férias, por exemplo, é comum ver vídeos do atleta cuidando da parte física.

No Atlético, Hulk já conquistou três campeonatos mineiros (2021, 2022 e 2023), um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021), uma Supercopa do Brasil (2022). Ele, aliás, foi o craque do Brasileirão em 2021.

