De férias em Madrid, Marcelo treina antes de retornar ao Fluminense

Lateral do Fluminense treina durante as férias - (crédito: Foto: Instagram @marcelotwelve) Jogada10 Jogada10

O elenco principal do Fluminense está de férias e retorna aos trabalhos somente no dia 23 de janeiro. No entanto, Marcelo já está pensando nos compromissos de 2024. O lateral realizou um treino físico nesta segunda-feira (8) e fez questão de compartilhar com os seguidores nas redes sociais.

LEIA MAIS: Felipe Alves assina contrato com Fluminense nesta segunda

Marcelo está curtindo as férias na Espanha, lugar onde morou durante 15 anos. O lateral, dessa forma, aproveitou os dias de folga para visitar as instalações do Real Madrid, conversar com ex-companheiros e acompanhar seu filho Enzo, que atua nas categorias de base do clube espanhol.

A visita de Marcelo rendeu publicações do Real Madrid nas redes sociais. O clube postou foto do lateral ao lado de Vinícius Jr, Modric e Ancelotti. O jogador conquistou cinco Champions League na Espanha e é um dos principais nomes da história da instituição.

Ídolo do Fluminense

Marcelo é cria do Fluminense e retornou ao clube em fevereiro de 2023. O lateral apresentou problemas físicos nos primeiros meses, mas cresceu de produção na reta final da temporada. O jogador participou do título inédito da Libertadores e conseguiu fazer história no Rio de Janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.