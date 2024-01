Fifa declara autonomia e legitimidade para Ednaldo Rodrigues

Ednaldo Rodrigues recebe representantes da Fifa e Conmebol na CBF - (crédito: Foto: Lesley Ribeiro/CBF) Jogada10 Jogada10

Nesta segunda-feira (8), Ednaldo Rodrigues recebeu as visitas de Emílio Garcia, diretor de assuntos jurídicos da Fifa, e Rodrigo Aguirre, gerente jurídico da Conmebol. Assim, os executivos das entidades declararam apoio, autonomia e legitimidade ao presidente da CBF.

“A Fifa veio aqui para poder garantir a independência da CBF e o cumprimento dos estatutos da Fifa e da Conmebol. Ficamos aliviados com a decisão do STF que restaura a presidência da CBF a Ednaldo, estamos contentes que voltamos à situação original. Havia um risco real de que o Conselho da Fifa excluísse as seleções brasileiras, em todas as categorias, e os clubes brasileiros de disputar competições internacionais”, disse Emílio Garcia.

“Temos muitos compromissos que são inadiáveis e urgentes com relação ao calendário do futebol brasileiro, com todas as competições. É o que sabemos fazer e organizar. Queremos que a partir de agora nos concentremos no desenvolvimento do futebol brasileiro, em todos as suas modalidades, em todos os seus segmentos e em todos os seus Estados”, declarou Ednaldo Rodrigues.

Em dezembro de 2023, Ednaldo Rodrigues foi destituído da CBF por conta de supostas irregularidades no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre CBF e MPRJ. No entanto, Gilmar Mendes concedeu uma liminar na última quinta-feira (4) que garantiu o retorno do profissional ao comando da entidade brasileira. O Brasil, dessa forma, evitou o risco de ser eliminado de competições internacionais.

