Ferreirinha chega à capital paulista para assinar com o São Paulo

O atacante Ferreirinha chegou, nesta segunda-feira (8), em São Paulo, para assinar com o clube do Morumbi. Acertado com o Tricolor, o jogador viajou para a capital paulista para realizar exames médicos e assinar seu vínculo. Ele será o quarto reforço do Soberano para a próxima temporada, que já acertou com Erick, Bobadilla e Luiz Gustavo.

Assim, apenas detalhes burocráticos o separam de ser reforço do Tricolor Paulista. O fato dele ter indicado a preferência por atuar pela equipe foi fundamental para o avanço no negócio, já que o Bahia também tinha interesse no jogador.

Por sinal, internautas recuperaram postagens antigas nas quais Ferreirinha revela que era torcedor do São Paulo na infância. Outro fator essencial foi o cumprimento de todas as exigências por parte do Tricolor Paulista e que foram impostas pelo Grêmio durante as tratativas.

Ferreirinha teve uma melhora de desempenho na reta final da última temporada. Contudo, no geral, a performance foi bastante irregular, tanto que ele não conseguiu se firmar entre os titulares. Afinal, dos 40 jogos em que esteve em campo, o atacante foi titular em apenas 13 deles, além de anotar sete gols e seis assistências.

A melhor temporada da fera aconteceu em 2021, quando fez 14 gols e distribuiu 13 assistências em 52 partidas. Contudo, o atacante chega ao Morumbi sem saber quem será o seu treinador. Isso porque Dorival Júnior aceitou o convite da Seleção Brasileira e já se despediu do clube. Assim, o próximo objetivo do São Paulo é acertar com um novo técnico para 2024.

