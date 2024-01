Mattos prega cautela no Vasco: ‘Projeto de médio a longo prazo’

Mattos demonstrou sinceridade, cautela e contundência na primeira coletiva no Vasco - (crédito: Foto: Reprodução/YouTube VascoTV) Jogada10 Jogada10

Após quase um mês do anúncio de sua chegada no Vasco, Alexandre Mattos, novo diretor de futebol do clube, deu sua primeira entrevista coletiva. O profissional conversou com os jornalistas de maneira inédita, nesta segunda (8), no CT Moacyr Barbosa. As suas respostas foram bem cautelosas a respeito do planejamento e até contratações.

Mattos deixou claro que o Gigante da Colina ainda precisa passar por uma organização estrutural e até mesmo financeira. Com isso, algumas grandes contratações podem não fechar com o clube.

“É um projeto de médio/longo prazo. O torcedor precisa ter alinhamento de expectativa. Temos um caminho a ser pavimentado, mas vamos conseguir nossos objetivos. Título ele vem com projeto sério, projeto de médio a longo prazo. Conquista que vem por acaso, pode ter certeza que a consequência dele é do tamanho da alegria, ou maior que a alegria”, pontuou o dirigente.

“O Vasco vai chegar. E quando ele chegar todo mundo vai saber o motivo. E todo mundo vai observar que não é pra chegar só para um ou dois anos. É chegar pra se solidificar de vez com a situação de protagonismo”, complementou Alexandre.

Reforços dentro da realidade financeira

Em seguida, ainda no tema chegada de novos jogadores, o diretor de futebol fez um paralelo sobre atletas badalados que não conseguiram render. Ele também apontou que o Cruz-Maltino buscará as melhores opções, mas sem fazer loucuras econômicas

“Já contratei jogadores com grandes expectativas, eles não conseguiram vingar. Não tenho dúvida que o Vasco sempre busca o melhor em sua realidade, dentro de sua responsabilidade. Sempre vamos buscar atletas que queiram estar aqui. Que queiram vir e ficar”, esclareceu Mattos

Chance de saída de Gabriel Pec

Um dos rumores mais intensos dos últimos dias é a possibilidade de venda de Gabriel Pec. Afinal, a proposta do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, teria sido positiva tanto para o Gigante, como para o atleta e seus representantes. Mesmo assim, o dirigente afirmou que o jogador está no planejamento para a temporada

“Conto e muito com ele. Além do meu desejo, tem o do Vasco, do clube, do atleta. Isso que estamos debatendo. Já recusamos outra proposta há dez dias”, comentou Alexandre.

‘Aqui, no Vasco, fica quem quer’

Outra especulação com bastante repercussão envolve uma possível saída do atacante Orellano. Principalmente pelo alto valor que foi investido e pelo tempo ausente por lesões e dificuldade de adaptação. Assim, o diretor de futebol deixou um recado para o argentino em relação a comprometimento.

“Aqui no Vasco fica quem está integrado, quem quer e tem vontade, quem entende que o Vasco é o maior lugar do mundo para trabalhar. Se algum jogador sair é porque é bom para o Vasco e se tiver o desejo do jogador”, frisou Alexandre.

“A partir do momento que há um desejo de saída, seja ele qual for, financeiro, por desgaste, enfim. Se o clube está satisfeito com aqueles números as coisas acontecem, às vezes mesmo querendo que o atleta permaneça”, finalizou.

