Internacional anuncia a contratação de Hyoran, ex-Atlético

O Internacional anunciou nesta segunda-feira (8) a contratação do meia Hyoran. O jogador, que não renovou contrato com o Atlético-MG, assina até o fim de 2025. No Colorado, ele vai reencontrar com o técnico Eduardo Coudet, com quem trabalhou no Galo.

Na ultima temporada, Hyoran disputou 35 partidas com a camisa do Atlético-MG, a maioria com Coudet, até então treinador do time mineiro. Nesse meio tempo, o apoiador marcou quatro gols e deu duas assistências, mas perdeu espaço com Felipão após romper os ligamentos do tornozelo direito. Assim, por conta da lesão, não atua desde agosto.

Hyoran chegou ao Atlético-MG em 2021, após ser comprado junto ao Palmeiras por R$ 7,5 milhões. Além do clube paulista, o meia passou por Chapecoense, clube pelo qual foi revelado, e Bragantino.

Na Chape, Hyoran conquistou o Campeonato Catarinense e a Copa Sul-Americana em 2016. O sucesso no time do Sul fez o Palmeiras contratá-lo no ano seguinte, onde ficou por três temporadas, ganhando o Brasileirão de 2018. Todavia, foi perdendo espaço até ser negociado com a equipe mineira.

Pelo Galo, conquistou o Estadual por três vezes, a Copa do Brasil e o Brasileirão de 2021.

Portanto, o Inter, com a chegada de Hyoran, acerta com um jogador que pode fazer a função do camisa 10 e capitão Alan Patrick, que recentemente renovou seu contrato com o Colorado. Por vezes, pode atuar pelas pontas no setor ofensivo.

ALÉM DE HYORAN, INTER TEM JANELA AGITADA

Além do meia Hyoran, o Inter contratou o zagueiro Robert Renan, o goleiro Ivan e o atacante Alario. Quem deve pintar no Beira Rio nos próximos dias é o volante Fernando, que está próximo de ser anunciado. O argentino Borré é outro que pode chegar.

