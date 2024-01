Franz Beckenbauer: Uma lenda eterna do futebol

Beckenbauer morreu nesta segunda-feira - (crédito: Foto: Sascha Schuermann/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Morreu nesta segunda-feira (08), o ex-jogador Franz Beckenbauer, ídolo da seleção alemã e do Bayern de Munique. A informação acabou sendo confirmada pela família do ex-jogador. O ex-zagueiro tinha 78 anos, já estava internado há alguns meses e seu estado de saúde gerava preocupações. Ele foi um dos três jogadores que venceu uma Copa do Mundo como jogador e treinador, tendo vencido em 1974 como jogador e em 1990 como treinador. Os outros dois jogadores foram Zagallo, que também faleceu nesta semana e Didier Deschamps.

“É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia nesse domingo (7/1), cercado por seus familiares. A família pede que ‘possam sofrer em silêncio e abster-se de receber qualquer pergunta’”, disse a família, em comunicado.

