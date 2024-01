Casares descarta Muricy como treinador do São Paulo

Casares descarta Muricy como técnico - (crédito: Foto: Reprodução / Redes Sociais) Jogada10 Jogada10

Em busca de um novo treinador, o São Paulo segue no mercado atrás do nome ideal. Nos últimos dias, começou a ventilar um possível retorno de Muricy Ramalho ao cargo. Contudo, em postagem em sua rede social, nesta segunda-feira (08), o presidente do clube, Júlio Casares, descartou a chance do ex-treinador voltar a função.

“(Muricy) é nosso amigo. Um grande profissional e pessoa de minha extrema confiança. Ficará conosco até o final da gestão. Trabalha muito. Temos um acordo que nunca assumiria a posição de técnico. Um grande coordenador que por 3 vezes foi convidado pela CBF e decidiu ficar no São Paulo. De contrato renovado e com muita vontade, segue com firmeza. Nossa diretoria mantém a palavra empenhada. Hoje é mais um dia de intensa atividade. Seguimos”, escreveu Casares, em sua rede social.

Coordenador técnico do clube, Muricy Ramalho será nome importante na busca por um novo treinador. Aliás, o Tricolor ainda não tem nenhum nome como favorito, mas deseja escolher um comandante antes da primeira partida no ano. Por fim, o São Paulo estreia na temporada dia 20 de janeiro, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista.

Dorival deve ir ao CT do São Paulo nesta segunda-feira (8) para se despedir do elenco. Agora, o São Paulo busca um novo técnico. O clube entrou em contato com Juan Vojvoda, mas o comandante do Fortaleza declinou o primeiro convite. Pedro Caixinha, do RB Bragantino, também foi sondado, mas também recusou.

