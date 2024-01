Middlesbrough x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Último título do Chelsea na Copa da Liga Inglesa foi em 2015, sobre o Tottenham - (crédito: Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa da Liga Inglesa. Afinal, nesta terça-feira, o Chelsea visita o Middlesbrough pelo jogo de ida da semifinal do torneio eliminatório. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Riverside Stadium, às 17h (de Brasília). O jogo de volta será no fim do mês.

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 17h15 (de Brasília). Como chega o Middlesbrough Atualmente na segunda divisão inglesa, a Championship, o Boro quer surpreender. Campeão em 2004, o Middlesbrough sabe que não terá vida fácil, mas quer usar o apoio da torcida para largar em vantagem em busca da vaga na decisão. Como chega o Chelsea Os Blues, por outro lado, são pentacampeões do torneio e buscam o hexa após o vice em 2022. Desta vez, porém, o time de Mauricio Pochettino quer erguer o troféu, principalmente para ganhar moral num momento de reconstrução do clube londrino. MIDDLESBROUGH X Chelsea Copa da Liga Inglesa 2023/24 – Semifinal (ida)

Data e horário: 09/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Riverside Stadium, em Middlesbrough (ING)

MIDDLESBROUGH: Glover; Van den Berg, Clarke, Fry e Bangura; Howson, Barlaser, Jones, Crooks e Latte Lath; Coburn. Técnico: Michael Carrick

CHELSEA: Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva e Colwill; Gallagher, Enzo Fernández, Madueke, Cole Palmer e Sterling; Broja. Técnico: Mauricio Pochettino

Árbitro: Sam Barrott

Árbitro: Sam Barrott

Assistentes: Simon Bennett e Daniel Robathan