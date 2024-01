Fiorentina x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Fiorentina venceu o Bologna por 2 a 1 em novembro pelo Campeonato Italiano - (crédito: Foto: Divulgação / Bologna) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Copa da Itália. Afinal, nesta quinta-feira, a Fiorentina recebe o Bologna pelas quartas de final do torneio eliminatório. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Artemio Franchi, em Florença, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 2 e do Star+ a partir das 17h (de Brasília). Como chega a Fiorentina Hexacampeã da competição, a Viola chegou na decisão na temporada passada, mas acabou com vice. Agora, porém, o time de Florença quer chegar novamente na decisão para tentar o heptacampeonato da Copa da Itália. Como chega a Bologna O Bologna, porém, tem apenas dois títulos. Mas o clube vem empolgado depois de derrubar a Inter de Milão na fase passada, que atualmente lidera o Campeonato Italiano. O time é comandado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta. FIORENTINA X BOLOGNA Copa da Itália 2023/24 – Quartas de final

Data e horário: 09/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)

FIORENTINA: Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi; Duncan, Arthur, Ikoné, Barak e Brekalo; Beltrán. Técnico: Vincenzo Italiano

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori e Kristiansen; Moro, Aebischer, Orsolini, Ferguson e Saelemaekers; Zirkzee. Técnico: Thiago Motta

Árbitro: Matteo Marchetti

Assistentes: Damiano Di Iorio e Alessandro Lo Cicero

VAR: Marco Serra Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.