John Kennedy e Alexsander se apresentam para Pré-Olímpico, mas voltam para Recopa

Revelados na base do Fluminense, John Kennedy e Alexsander se apresentaram com a seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, nesta segunda-feira (8), para a disputa do Pré-Olímpico. Os comandados do técnico Ramon Menezes partem para a Venezuela no dia 16 e disputam o torneio para confirmar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Ambos ficarão de fora das primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Caso o Brasil avance até o fim da competição, os dois só retornarão ao Tricolor para a oitava rodada do Estadual, no clássico contra o Vasco, dia 14 de fevereiro. Por outro lado, ambos estarão à disposição para os jogos da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, que vão ocorrer no dia 21 e 28 de fevereiro.

Calendário do Pré-Olímpico

No torneio Pré-Olímpico, o Brasil está no Grupo A junto de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O Grupo B, por sua vez, é composto por Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. A competição acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto, na Venezuela. De acordo com o regulamento, na primeira fase, as cinco seleções de cada grupo se enfrentam. As duas melhores de cada chave avançam para o quadrangular final, e as duas melhores seleções no geral se classificam para as Olimpíadas de Paris.

A Seleção faz os quatro primeiros jogos em Caracas, no Estádio Brígido Iriarte. Dia 23, estreia contra a Bolívia, enquanto mede forças com a Colômbia, no dia 26. Na sequência, enfrenta o Equador no dia 29, e por fim contra a Venezuela no dia 1 de fevereiro.

John Kennedy e Alexsander se apresentaram hoje à seleção brasileira, que se prepara para o Pré-Olímpico! Boa sorte, Menino Rei! Boa sorte, Levado! ???????????????? ???? Joilson Marcone/CBF pic.twitter.com/FITHC4YdHE — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 8, 2024

