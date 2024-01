John Kennedy exalta elenco que disputa o Pré-Olímpico: ‘Extrema qualidade’

John Kennedy se apresenta para a disputa do Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira - (crédito: - Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

O elenco da Seleção Brasileira se apresentou, nesta segunda-feira (8), para a disputa do Torneio Pré-Olímpico. Antes de embarcar para a Venezuela, a equipe fará um período de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), sob o comando do técnico Ramon Menezes. Um dos principais nomes é John Kennedy, que se destacou com a camisa do Fluminense na última temporada.

O atacante é um dos convocados, e exaltou a qualidade do grupo. Além disso, o jogador, que fez o gol do título tricolor da Copa Libertadores, disse estar confiante na conquista de uma vaga nas Olimpíadas de Paris.

“Estou me sentindo bastante confiante. O time é muito bom. Acho que vamos fortes. Acredito que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir um ótimo resultado. O elenco é de extrema qualidade. Vamos nos preparar muito bem para conseguirmos voltar com a vitória e classificação para Olimpíada”, declarou ao site da CBF.

Calendário do Pré-Olímpico

O Pré-Olímpico acontecerá na Venezuela entre os dias 20 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024. Na primeira fase, a equipe brasileira está no Grupo A e enfrentará Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador.

De acordo com o regulamento, na primeira fase, as cinco seleções de cada grupo se enfrentam. As duas melhores de cada chave avançam para o quadrangular final, e as duas melhores seleções no geral se classificam para as Olimpíadas de Paris.

Dessa forma, a Seleção faz os quatro primeiros jogos em Caracas, no Estádio Brígido Iriarte. Dia 23, estreia contra a Bolívia, enquanto mede forças com a Colômbia, no dia 26. Na sequência, enfrenta o Equador no dia 29, e por fim contra a Venezuela no dia 1 de fevereiro.

John Kennedy e Alexsander se apresentaram hoje à seleção brasileira, que se prepara para o Pré-Olímpico! Boa sorte, Menino Rei! Boa sorte, Levado! ???????????????? ???? Joilson Marcone/CBF pic.twitter.com/FITHC4YdHE — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 8, 2024

