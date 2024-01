Artur deixa o Palmeiras e assina com o Zenit, da Rússia

Artur é o novo reforço do Zenit para sequência da temporada - (crédito: Foto: Divulgação / Zenit) Jogada10 Jogada10

O Zenit, da Rússia, anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Artur, que estava no Palmeiras. O jogador de 25 anos assinou com a equipe do Leste Europeu por três temporadas e meia, até junho de 2027. O vínculo, porém, terá opção de renovação por um ano.

Os russos não confirmaram valores, mas a negociação gira em 15 milhões de euros (R$ 80 milhões). Além disso, o Zenit pagará mais 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) por bônus. Artur viajará para São Petersburgo nos próximos dias para se apresentar ao novo clube.

Contratado pelo Verdão março de 2023, Artur teve um bom início, mas acabou perdendo espaço. Ao todo, disputou 43 partidas, com dez gols e duas assistências. No fim da temporada, conquistou o Brasileirão. Antes, o atacante se destacou com a camisa do Red Bull Bragantino.

Este é o segundo jogador que o Zenit contrata do futebol brasileiro nesta janela de transferências. Afinal, nos últimos dias, o clube russo anunciou a chegada do zagueiro Nino, campeão da Libertadores com o Fluminense em 2023. O Campeonato Russo está paralisado por conta da pausa de inverno e será retomado apenas em março. Antes, contudo, a equipe realizará amistosos.

