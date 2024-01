41ª edição do Torneio Arimateia termina com títulos e casa cheia

Os reis e rainhas do futsal amador do Distrito Federal foram consagrados nas decisões do Torneio Arimateia, durante o último domingo (7/1), no Taguaparque, em Taguatinga. Após três anos parado por consequências da pandemia, o campeonato tradicional da virada de ano candango voltou para a 41ª edição com direito a casa cheia e mais de 5 mil pessoas nas arquibancadas para celebrar os campeões das 13 categorias em disputa.

“O esporte e a cultura foram setores que sentiram muito a pandemia, mas estamos voltando e o Arimatéia é um grande símbolo disso. É um torneio tradicional da região, sempre lotado, faz as pessoas felizes. Como parlamentar, precisamos dedicar recursos para eventos assim, gratuitos, em área pública, que façam a população se sentir contemplada. Certamente os próximos anos vão ser ainda melhores e o Torneio Arimatéia vai continuar fazendo a rua feliz”, disse a senadora Leila Barros (PDT).

Os dois troféus mais cobiçados, da classe principal e do feminino, ficaram nas mãos do Vila Dimas e do Peladas da Vila, respectivamente. Depois de tanto tempo sem a realização do torneio, a nova edição não podia terminar sem emoção.

Na decisão do principal, o tradicional Os Creyssons logo saiu na frente por 2 x 0 ainda no primeiro tempo e parecia perto de acrescentar mais um título para a coleção, mas na segunda etapa só deu Vila Dimas. Primeiro, Leozinho diminui, depois, foi vez de Churrasco empatar já no final e levar a partida para as penalidades. Foi aí que brilhou a estrela do goleiro Pimenta, o herói improvável que pegou a cobrança decisiva e deu o caneco ao Vila Dimas.

“Eu nem ia jogar a categoria principal pelo Vila Dimas, só o master. No segundo jogo da primeira fase, o time estava sem goleiro, então o treinador Thiago me chamou e falou que precisava de mim. Ele é um irmão que a bola me deu, não pude negar o convite. Agora a história foi feita. Estou sem palavras, o mundo dá voltas e agora estamos aqui como campeões. Essa Vila está no meu coração”, comemorou o goleiro.

A emoção também tomou conta do técnico, que deu o recado. “Eu já joguei bola profissionalmente, já ganhei vários títulos, mas esse título aqui não tem palavras. É fruto de muito trabalho, toda a nossa quebrada aí comemorando, não tem preço, não dá para explicar a sensação. Vou dizer: o Vila Dimas é campeão, agora tem que respeitar. Todo mundo apostava contra a gente, mas quebramos a banca”, desabafou Thiago Elias.

Já entre as mulheres, a final repetiu o roteiro e debaixo de muita chuva. Com Peladas da Vila e AJ Guerra de cada lado, o tempo normal encerrou em 1 X 1, com gols de Batata e Júlia, respectivamente. Nas penalidades, a goleira Stefany pegou um e viu outro ir para fora, sacramentando o título do Peladas. Autora do gol de empate, Batata, fez o dela da marca penal, levantou a galera e ficou com o prêmio de melhor jogadora da categoria.

“Eu estou muito feliz, receber esse carinho, ter meu nome gritado pela torcida. A gente começou perdendo, teve que correr atrás, na chuva, mas conseguimos mostrar nossas qualidade e ser campeão. O futebol feminino é isso aí, jogão”, declarou a craque do torneio.

Depois de 22 dias recheados de partidas e mais de 100 times em ação, a palavra para o retorno do torneio não poderia ser outra: sucesso.

“Fico emocionado em ver o que foi o Torneio Arimatéia esse ano. Lembro das dificuldades que passamos nos últimos anos, as pessoas que perdemos, então isso é tudo por eles. Que tenha sido uma boa mensagem de Natal e Ano Novo para o público e todos tenham saído daqui um pouco mais felizes. Agora é que Deus me permita organizar o torneio por mais anos, que sejam 5, 10, o quanto for, porque é isso que me enche de satisfação”, comentou José de Lima Teia, o Arimatéia.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima