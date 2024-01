Everton Ribeiro vai ao Ninho e se despede de ex-companheiros de Flamengo

Reapresentação e pré-temporada

O Flamengo terá nove dias de trabalhos no CT até a estreia do time no Campeonato Carioca, depois mais 13 dias em Orlando, nos Estados Unidos, incluindo um amistoso contra o Orlando City em 27 de janeiro.

No entanto, apesar da promessa de reforços, o clube carioca teve mais saídas do que chegadas. Filipe Luís se aposentou, Rodrigo Caio não teve o contrato renovado e Everton Ribeiro deixou o Rubro-Negro para defender as cores do Bahia. Além deles, o atacante Pedrinho estourou a idade e assinou com o North Texas, dos Estados Unidos. O goleiro Santos é outro que está próximo de deixar o clube e acertar com o Fortaleza.

Única contratação para 2024 até aqui, De La Cruz não esteve no Ninho do Urubu, visto que chega ao Rio de Janeiro somente nesta terça-feira (9). Vale lembrar que o clube pagou ao River Plate R$ 77,7 milhões para contar com o uruguaio. Matheus Gonçalves e Thiaguinho retornaram de empréstimo e também ingressarão ao elenco principal.

Por fim, o primeiro jogo do Flamengo na temporada está marcado para o dia 17, contra o Audax, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

