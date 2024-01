Luiz Araújo herda camisa 7 de Everton Ribeiro no Flamengo

Everton Ribeiro deixou o Flamengo e assinou contrato com o Bahia até o fim de 2025. Diante disso, a dúvida era quem herdaria a camisa 7 do meio-campista. No primeiro momento, se falava em De La Cruz, única contratação do clube na temporada. No entanto, quem ficou com o número foi Luiz Araújo.

Contratado no meio de 2023, o atacante ganhou espaço com a chegada de Tite, com a camisa 22. Até o momento, o jogador disputou 26 partidas, com três gols marcados e uma assistência. Ele, inclusive, venceu a disputa com o próprio Everton Ribeiro pela titularidade na reta final da temporada, quando a equipe chegou a disputar o título do Brasileirão.

Na reapresentação desta segunda-feira (8), Tite ainda não contou com De La Cruz, que desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9), no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A numeração do uruguaio ainda não foi definida.

O Rubro-Negro segue no mercado e tenta a contratação de mais um ponta direita, para disputar a posição com Luiz Araújo. No momento, o clube carioca ainda segue na disputa por Luiz Henrique, que pertence ao Real Betis, da Espanha. No entanto, o clube espanhol deixou claro que não emprestará o jogador e quer vendê-lo. Fluminense e Corinthians também têm interesse no atleta.

