Betinho Marques: Quem espera uma ‘renca’ de jogadores chegando no Galo em 2024 pode sentar

Gustavo Scarpa, a única contratação confirmada do Galo - (crédito: Foto: Divulgação/Atletico)

“Precisamos de ajustes, não de transformações”

Todo início de temporada, as expectativas de chegadas e saídas de atletas alimentam o mercado do futebol e, consequentemente, as manchetes de jornais e programas de esportes.

Para a temporada cheia de 2024, o Atlético terá a Libertadores no alvo. O Alvinegro, apesar de bem ranqueado, pelos critérios da FIFA, só vai ao Super Mundial de 2025 se vencer a competição continental.

Conforme apuramos, a meta, a princípio, era contratar três jogadores para melhorar o “encaixe” do time de Felipão. Até aqui, Gustavo Scarpa foi a única aquisição do clube, mas muito desejada, batalhada e pontualmente direcionada.

“Era a peça que faltava”, relatou uma fonte.

Há ainda a expectativa de chegada de mais dois atletas durante o “caminhar”, mas quando falamos com pessoas do clube a resposta é uníssona:

“Sem desespero, sem inflacionar o mercado. Precisamos de ajustes, não de transformações”

Quem espera uma “renca” de gente chegando, pode sentar e esperar. Uma situação muito falada durante a semana pelo portal FalaGalo foi a possibilidade real de repatriar Bernard. Fora isso, chegará uma ou outra oportunidade, contando possíveis reposições com saídas ao longo da temporada.

Neste momento, o Galo tenta realocar Vargas em outro clube para aliviar sua folha, já que, o hábil chileno, que foi útil em 2021, deixou de render assustadoramente, se desgastou com a Massa e precisa de novos ares.

Com o advento da SAF, a gestão do clube será ainda mais na balança, na linha do orçamento. Afinal, agora, o clube conta com o dinheiro de poucos e estes não querem torrar a grana, até porque, não haverá, como no sistema anterior (associação), como passar a “bomba” de adiantamentos e erros para o sucessor resolver. Para o exercício de 2024, o limite divulgado em contratações é de R$ 40 milhões.

Para ficar claro, a aquisição de Scarpa que girou em torno de R$ 27 milhões (5 milhões de euros) foi dividida em 3 parcelas. Desta forma, teoricamente, R$ 9 milhões foram gastos até aqui em 2024, restando um saldo de R$ 31 milhões, as outras parcelas comprometerão os orçamentos dos exercícios vindouros.

Alerta para a janela de julho

Sendo assim, o Atlético observa o mercado, mas se prepara para a janela que acredita movimentar mais o ano, a do meio da temporada.

Há uma expectativa de que Paulinho possa receber propostas atrativas e que outras saídas possam acontecer na abertura, em julho, principalmente, dos europeus. Por isso, o Alvinegro precisa antever movimentos para possíveis reposições.

Em síntese: o Galo de 2024 controla uma balança de ajustes, mas não fará movimentos abruptos e muito do que se especula ou sonha apenas são conteúdos para alimentar as capas de jornais e programas esportivos dos quais também fazemos parte. O importante é você saber disso na hora de clicar, em quem e porque quer clicar. E viva o nosso blá-blá-blá!

