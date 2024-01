Cuesta não se apresenta e deve deixar o Botafogo

Cuesta tem 8 gols e 3 assistências pelo Botafogo, em 91 jogos - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O zagueiro argentino Victor Cuesta não se apresentou ao Botafogo nesta segunda-feira (08), data do segundo treino de 2024. Aliás, de acordo com o site “GE”, o defensor está de saída do Glorioso, para uma equipe ainda não revelada. No entanto, ainda não se sabe se a ausência dele no treino tem relação direta com a mudança de clube.

Além de Victor Cuesta, outro que não compareceu nesta segunda-feira foi o também zagueiro Philippe Sampaio. Assim, também há chances dele deixar o clube. As informações foram publicadas inicialmente pelo “GE”. Os dois, aliás, têm contrato válido até o final de 2024.

Em 2023, vale lembrar, Cuesta formou dupla de zaga com Adryelson. No primeiro turno do Brasileirão, eles foram muito elogiados e fizeram o Botafogo abrir 13 pontos na liderança. No returno, porém, assim como todo o time, caíram de rendimento e foram muito criticados.

Victor Cuesta completou 35 anos em novembro e estava no Botafogo desde 2022. Inicialmente, foi emprestado pelo Internacional e depois, vendido ao Glorioso. Antes, defendeu o Internacional por cinco temporadas, além de equipes de seu país. Sampaio, por sua vez, tem 29 anos e foi revelado pelo Santos. No Brasil, jogou ainda no Paulista.

Vale lembrar que o Botafogo anunciou as contratações dos zagueiros Lucas Halter, ex-Goiás e Athletico-PR, e o argentino Lucas Barboza. Por outro lado, o Glorioso perdeu o também zagueiro Adryelson, transferido para o Lyon (FRA), também de John Textor.

