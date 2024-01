Filipe Luís diz ‘não’ a convite para ser coordenador da Seleção

Filipe prefere trajetória como treinador - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Jogada10 Jogada10

Recém-aposentado o ex-lateral-esquerdo Filipe Luís recusou o convite da CBF para assumir o cargo de coordenador da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (8). A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’. Antigo jogador da própria Seleção, ele recebeu o chamado do presidente Ednaldo Rodrigues, mas gentilmente declinou.

De acordo com a informação, Filipe Luís agradeceu a Ednaldo e se disse ‘grandemente honrado’ pela oportunidade, mas preferiu não se juntar à Seleção, já que deseja tornar-se treinador. Aos 38 anos, ele se aposentou no fim do ano passado, no encerramento de seu contrato como atleta do Flamengo. Com isso, fechou-se a porta para um possível reencontro entre Filipe e Dorival Júnior, seu técnico no Fla e que acaba de acertar como novo treinador da Seleção.

Dessa forma, Ednaldo e a CBF vão em busca de um novo coordenador técnico para a Seleção. Este irá trabalhar ao lado do recém anunciado Dorival. Por enquanto, Filipe permanece de férias com a família e segue empenhado em preparar-se da melhor forma para ser um treinador profissional. Este, aliás, já era um desejo do jogador ainda enquanto estava no seus últimos dias pelo Rubro-Negro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.