Teste de DNA indica que Jô é pai de filho de ex-amante

A influenciadora Maiára Quiderolly usou o Instagram, nesta segunda-feira (08) para afirmar que o teste de DNA do filho dela confirmou: o atacante Jô é o pai da criança.

A criança, José Gabriel, nasceu no final de 2022 e é fruto de uma relação extraconjugal do atacante. Vale lembrar que o atleta sempre negou a paternidade. Apesar disso, Jô já pagava a pensão para o menino, por ordem da Justiça.

“Olá, meus amores! Olha só que interessante! Ontem vocês me perguntaram bastante quando sairia o resultado do teste, do exame de DNA, e saiu o exame, gente! Eu estou pasma com o resultado, assim. Realmente eu não esperava por isso, sabe? Não esperava mesmo”, contou a mãe do filho de Jô.

Vale lembrar que a relação extraconjugal, de certa forma, colaborou para o fim do casamento de Jô com Cláudia, após 16 anos, em 2023. No final do ano passado, porém, eles reataram. Ela, no entanto, garante que ele teve outros cinco filhos fora do casamento.

“Ele (Jô) falou com tanta certeza, tantas vezes, que o filho não era dele, que falei: ‘caramba!’. A vasectomia que ele ficou falando para mim durante dois anos que tinha, devia ter mesmo. Pois bem, eu poderia ter ficado quieta, resolvido as coisas no particular, mas ele preferiu ir na internet e falou com tanta certeza que não era dele, que eu falei: ‘gente, será que eu dormi e acordei grávida?’ Porque não é possível, né?”, acrescentou Maiára.

Jô, vale lembrar, completará 37 anos em março. Ele, aliás, é um dos ídolos do Corinthians e do Atlético-MG. Afinal, foi bicampeão brasileiro e paulista com o Timão. Já no Galo, ele conquistou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa e foi bi estadual. Em 2024, aliás, disputará a Série B com o Amazonas.

