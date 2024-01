Seleção Brasileira chega à Granja Comary para o Pré-Olímpico; veja o vídeo

Apresentação da Seleção Brasileira Pré-Olímpica - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira iniciou a preparação para o Torneio Pré-Olímpico que garantirá duas vagas nas Olimpíadas de Paris. Nesta segunda-feira, os jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes chegaram à Granja Comary, em Teresópolis, para os treinos. O grupo viaja para a Venezuela, sede da competição, no dia 16. Veja no vídeo abaixo as imagens da chegada dos atletas.

