Sporting x Tondela: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting vem de goleada no Campeonato Português - (crédito: Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Taça de Portugal. Afinal, nesta terça-feira, o Sporting recebe o Tondela pelas oitavas de final do torneio eliminatório. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio José Alvalade, na capital Lisboa, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 15h45 (de Brasília). Como chega o Sporting Terceiro maior vencedor do torneio, o Sporting não vence a competição desde 2019, quando bateu o Porto na decisão. Agora, porém, os Leões querem erguer o troféu novamente. Dessa forma, o clube conta com o apoio do torcedor para seguir adiante. Como chega o Tondela Atualmente na segunda divisão, o Tondela jamais venceu a Taça de Portugal. Em 2022, porém, a equipe chegou na decisão, mas acabou perdendo para o Porto. Agora, a missão é derrubar um dos favoritos ao título. SPORTING X TONDELA Taça de Portugal 2023/24 – Oitavas de final

Data e horário: 09/01/2024, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

SPORTING: Israel; Quaresma, Inacio, Reis; Esgaio, Hjulmand, Braganca, Santos; Trincao, Goncalves, Paulinho. Técnico: Rúben Amorim

TONDELA: Silva; Bebeto, Alves, Ba, Barros; Costinha, Xaver, Clebinho; Farias, Gomes, Roberto. Técnico: Tozé Marreco

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Hugo Coimbra e Gonçalo Freire

VAR: Rui Oliveira Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.