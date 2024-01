Estoril x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Evanilson deverá ser titular - (crédito: Foto: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Taça de Portugal. Afinal, nesta terça-feira, o Porto visita o Estoril pelas oitavas de final do torneio eliminatório. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio António Coimbra da Mota, na cidade de Cascais, às 17h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 17h45 (de Brasília). Como chega o Estoril O Estoril jamais venceu a competição, mas tem uma final no currículo. Em 1944, o clube chegou à decisão, mas acabou goleado por 8 a 0 para o Benfica. Agora, contudo, o clube quer surpreender um dos favoritos. Como chega o Porto Atual bicampeão, o Porto vai em busca do tricampeonato. Segundo maior vencedor da competição, os Dragões querem diminuir a vantagem do Benfica, que tem 26 conquistas contra 19 dos portistas. ESTORIL X PORTO Taça de Portugal 2023/24 – Oitavas de final

Data e horário: 09/01/2024, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Cascais (POR)

ESTORIL: Carne; Parra, Mangala, Vital; Marques, Gomes, Araujo, Guitane; Koindredi, Holsgrove, Cassiano. Técnico: Vasco Seabra

PORTO: Costa; Mario, Pepe, Cardoso, Wendell; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepe; Martinez, Evanilson. Técnico: Sergio Conceição

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

VAR: Cláudio Pereira