Flamengo divulga data e horário de apresentação de De La Cruz

Única contratação da temporada até o momento, De La Cruz desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9), às 13h, no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. Nesse sentido, o Flamengo divulgou a data e o horário de apresentação do uruguaio, que chega para ocupar o meio de campo rubro-negro ao lado do compatriota Arrascaeta.

Dessa forma, a apresentação será na próxima sexta-feira (12), às 14h15h (de Brasília). Antes disso, Bruno Henrique concederá entrevista coletiva. O atacante acertou a ampliação de seu contrato com o Rubro-Negro por três anos.

Recentemente, De La Cruz falou sobre como será o encontro com a torcida do Flamengo. Além disso, o jogador relembrou a final da Copa Libertadores de 2019, quando defendia as cores do River Plate e sofreu a virada no fim.

“Imagino que vai ser algo lindo, emocionante. Já pude enfrentar o Flamengo. Em Lima, uma grande parte da torcida do Flamengo e do River que se fizeram sentir muito bem das arquibancadas. Do outro lado, tentarei desfrutar e minha família também”, disse o jogador, à Fla TV.

“É um grande clube. Com uma grande torcida que sempre acompanha. Espero encontrar com essa torcida, com essa Nação, como vocês chamam. Que nos apoiem, porque virão coisas muito importantes”, completou.

Tudo sobre a chegada de De La Cruz! ???????? É amanhã, na FlaTV! #CRF pic.twitter.com/B31ACgsKJu — Flamengo (@Flamengo) January 8, 2024

