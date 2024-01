Cruzeiro anuncia contratação de Dinenno

Juan Dinenno é o novo reforço do Cruzeiro - (crédito: Foto: Divulgação/Cruzeiro/Marco A. Ferraz) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (12), a contratação do centroavante argentino Juan Dinenno. Vale lembrar que o atleta tem 29 anos e assina contrato válido por três anos. Portanto, ficará na Raposa até o final de 2026.

Dinenno estava no Pumas, do México. Aliás, tinha contrato com o clube mexicano até o final deste ano. Assim, o Cruzeiro pagou uma quantia para ter a liberação do atleta. De acordo com o jornalista Samuel Venâncio, o valor é de U$ 1 milhão, ou seja, aproximadamente R$ 5,5 milhões.

“O ADM está muito parado. Agora estou fechado com o Cruzeiro. Sobe o vídeo!”, brincou Dinenno no anúncio oficial do Cruzeiro.

Dinenno deixou o Pumas com status de ídolo, afinal, foram 60 gols em 147 partidas. Dessa forma, o argentino é um dos dez maiores artilheiros da história do clube mexicano. Ele, vale lembrar, estava no México desde 2019. Revelado pelo Racing, passou ainda por Temperley e Aldosivi, na Argentina, Deportivo Cuenca e Guaiaquil no Equador e Deportivo Cali, da Colômbia.

Dessa forma, Juan Dinenno é o terceiro atacante contratado pelo Cruzeiro nesta janela de transferências, afinal, a Raposa já havia anunciado Gabriel Veron e Rafa Silva. Por outro lado, o time mineiro perdeu Gilberto e Bruno Rodrigues.

